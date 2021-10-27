Семь клубов РПЛ не смогли пробиться в 1/8 финала Кубка России

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося в среду группового этапа розыгрыша Бетсити Кубка России по футболу определились участники 1/8 финала турнира.

Путевки в следующий раунд соревнования завоевали "Арсенал", "Нижний Новгород", ЦСКА, "Динамо" (эти клубы представляют Российскую премьер-лигу), "Кубань", "КАМАЗ", "Алания", "Ротор", "Балтика", "Енисей" (ФНЛ), "Чайка" (ФНЛ-2).

К ним присоединятся клубы, задействованные (в том числе и вскоре выбывшие) в нынешнем сезоне еврокубков – "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Сочи", "Рубин".

Таким образом, семь клубов РПЛ, главного дивизиона российского футбола, выбыли из борьбы. Это "Краснодар", "Урал", "Ростов", "Уфа", "Ахмат", "Химки", "Крылья Советов".

По обновленному к предыдущему розыгрышу регламенту, на стадии, к которой подключаются клубы РПЛ, команды делятся на 11 групп по три команды в каждой. В каждой из групп присутствуют по одной команде РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2 (ранее – ПФЛ). Победители групп выходят в 1/8 финала, где включаются в борьбу клубы, попавшие в еврокубки.

Победителем предыдущего турнира стал "Локомотив"