Куман уволен с поста главного тренера "Барселоны"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман отправлен в отставку, сообщает пресс-служба ФК.

Отмечается, что решение было принято после поражения "Барселоны" в гостях в среду от "Райо Вальекано" в 11-м туре чемпионата Испании.

58-летний нидерландец возглавил команду в августе 2020 года. При нем команда финишировала на третьем месте в чемпионате Испании-2020/21. Его контракт действовал до 30 июня 2022 года.

Будучи игроком, Куман защищал цвета "Барселоны" с 1989 по 1995 годы, четыре раза выиграв в ее составе чемпионат Испании, три раза – Суперкубок Испании, по разу – Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), Суперкубок УЕФА и Кубок Испании. Также он является трехкратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, один раз выиграл чемпионат страны с "Аяксом". С ПСВ, помимо всего прочего, он выиграл Кубок чемпионов.

Экс-наставник сборной Нидерландов Куман работал в ряде европейских клубов. В частности, он приводил к званию чемпионов Нидерландов "Аякс" (дважды) и ПСВ.

В настоящее время "Барселона" занимает в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в десяти матчах 15 очков.