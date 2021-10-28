"Спартак" прервал победную серию, уступив "ХК Сочи" в матче КХЛ

В КХЛ завершился очередной игровой день

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" в четверг потерпели поражение от соперников из "ХК Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и закончилась поражением хозяев - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (16-я минута) и Ярослав Дыбленко (38). Москвичи смогли ответить только одним голом Джейкоба Виртанена (59), сняв вратаря в конце третьего периода. Исход поединка решила шайба Амира Гараева, заброшенная в пустые ворота соперника на последней минуте.

"Спартак", таким образом, прерывает свою победную серию из пяти матчей.

В параллельном поединке игрового дня в Череповце местная "Северсталь" одержала шестую победу подряд, обыграв нижегородское "Торпедо" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Среди нижегородцев голом отметился Марек Хривик (21). У "Северстали" дублем отличился Йоонас Няттинен (17 и 46).

Ранее в четверг ярославский "Локомотив" в овертайме уступил нижнекамскому "Нефтехимику". Итоговый счет встречи - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1).

"Автомобилист" (Екатеринбург) обыграл "Витязь" (Московская область) - 5:2 (1:0, 4:2, 0:0).

По итогам поединков "Северсталь" поднимается на шестое место (28 очков) в Западной конференции КХЛ, "Локомотив" и "Спартак" находятся на седьмом и восьмом месте соответственно, имея в активе по 26 баллов. "Торпедо" получает девятое место (23 очка), у Витязя - 11 место (18 очков), а "ХК Сочи" все еще остается аутсайдером (18 очков).

На Востоке "Автомобилист" расположился на пятом месте, заработав 27 баллов, а "Нефтехимик" на восьмом, имея 21 очко.