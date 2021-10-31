Российская фигуристка Валиева выиграла Skate Canada с двумя рекордами мира

Второе и третье места заняли также представительницы России

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Камила Валиева стала победительницей Skate Canada, второго этапа серии Гран-при по фигурному катанию.

На соревнованиях в Ванкувере 15-летняя спортсменка побила два рекорда мира, принадлежавших ей же. За произвольную программу в ночь на воскресенье по московскому времени она заработала 180,89 балла, что является новым высшим достижением. Также Валиева обновила рекорд по сумме оценок за короткую и произвольную программы – 265,08 (84,19 + 180,89 балла).

Предыдущими рекордами были 174,31 балла в произвольной программе и 249,24 балла – в итоговой сумме. Их Валиева установила 10 октября на соревнованиях в Финляндии - дебютных для нее на взрослом уровне

Что касается Skate Canada, второе и третье места здесь заняли также россиянки – Елизавета Туктамышева - 232,88 (81,24 + 151,64) и Алена Косторная – 214,54 (75,58 + 138,96).

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