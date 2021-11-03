"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Игроки "Ювентуса" Бонуччи и Дибала (слева направо) радуются забитому голу в матче Лиги чемпионов УЕФА Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) потерпели поражение от "Ювентуса" (Турин, Италия) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Турине завершилась с результатом 2:4.

Счет в матче открыл нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, забивший на 11-й минуте. Защитник итальянской команды Леонардо Бонуччи на 26-й минуте срезал мяч в свои ворота и позволил "Зениту" сравнять счет. На 58-й минуте Дибала не смог реализовать пенальти, однако арбитр потребовал повторно исполнить 11-метровый удар из-за того, что игрок "Зенита" вошел в штрафную площадь раньше времени. Со второй попытки Дибала был точен. Преимущество "Ювентуса" увеличил Федерико Кьеза (73). Альваро Мората довел счет до крупного (82). "Зенит" отыграл один мяч благодаря голу Сердара Азмуна (90+2).

"Зенит" и "Ювентус" выступают в группе H, где также играют английский "Челси" и шведский "Мальме". "Ювентус" лидирует в группе, набрав 12 очков. "Челси" - второй (9 очков). "Зенит" идет на третьей позиции, имея в активе 3 очка. "Мальме" замыкает таблицу группы, не набрав ни одного балла.

"Ювентус" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира. Всего в 1/8 выходит две лучшие команды из каждой группы. Команда, занявшая третье место в группе, продолжит выступление в Лиге Европы.

В пятом туре "Зенит" встретится с "Мальме", игра пройдет 23 ноября в Швеции.