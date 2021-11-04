Россиянин Мусаев встретится с украинцем Захарьевым в финале ЧМ по боксу

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Финальную пару проходящего в Белграде чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг составили россиянин Вадим Мусаев и украинец Юрий Захарьев.

В полуфинальном поединке в субботу Мусаев нанес поражение представителю Албании Албану Бекири. Что касается Захарьева, он оказался сильнее азербайджанца Сархана Алиева.

Финальный бой между Мусаевым и Захарьевым пройдет в воскресенье.

Призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".