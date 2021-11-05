Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Париже

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя США Себастьяна Корду в матче третьего круга турнира серии Masters ATP, который проходит в Париже.

Медведев одержал победу со счетом 4:6, 6:1, 6:3. Соперники провели на корте 1 час 49 минут.

Медведев занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Корда идет на 39-й позиции.

В 1/4 финала Медведев встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (35) и французом Юго Гастоном (103).

Действующий победитель турнира Медведев остался единственным представителем России на турнире. Ранее из соревнования выбыли Карен Хачанов, Аслан Карацев и Андрей Рублев.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Париже составляет 2 млн 603 тыс. 700 евро.