Даниил Медведев выступит на Кубке Кремля

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Действующий победитель турнира Большого шлема US Open вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вошел в число участников розыгрыша Кубка Кремля, сообщается на сайте турнира.

Помимо Медведева, на турнире выступят еще три представителя России – Андрей Рублев (№5 рейтинга ATP), Аслан Карацев (№25), Карен Хачанов (№27).

13 сентября Медведев выиграл US Open, победив в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Он - первый после Марата Сафина российский победитель турнира Большого шлема. В 2005 году Сафин выиграл Australian Open.

Dсего 25-летний теннисист выиграл 13 турниров под эгидой ATP, в том числе четыре в 2021 году, среди которых турнир Большого шлема US Open.

В общей сложности в основной мужской сетке турнира заявлено 19 теннисистов, в том числе победитель US Open-2014 и двукратный обладатель Кубка Кремля Марин Чилич (Хорватия, 40).

Список участниц женской сетки турнира станет известен позднее.

Кубок Кремля относится к категории ATP 250 и пройдет в Москве с 16 по 24 октября. Действующим победителем является Андрей Рублев, побеждавший на турнире в 2019 году. В 2020 году Кубок не разыгрывался из-за коронавируса.