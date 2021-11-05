"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Фото: Michael Regan/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) сыграл вничью с английским "Лестером" в матче четвертого тура Лиги Европы УЕФА.

Встреча в Лестере завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок "Спартака" Виктор Мозес, забивший на 51-й минуте. "Лестер" сравнял благодаря голу Даниэля Амарти (58).

На 75-й минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял нападающий английской команды Джейми Варди.

"Спартак" и "Лестер" выступают в группе C, где также играют итальянский "Наполи" и польская "Легия". Ранее в четверг "Наполи" в Польше разгромил "Легию" со счетом 4:1.

"Наполи" лидирует в группе, набрав 7 очков. "Легия" идет на второй позиции, имея в активе 6 очков. На одно очко отстает идущий третьим "Лестер". У "Спартака" 4 очка, команда замыкает таблицу группы.

В пятом туре "Спартак" на домашнем поле сыграет с "Наполи", игра пройдет 24 ноября.