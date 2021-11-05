Поиск

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Петровский завоевал золото чемпионата мира по боксу в Белграде, выиграв соревнования весовой категории свыше 92 кг.

В финальном поединке он нанес поражение представителю Армении Давиту Чалояну. По итогам трехраундового соревнования победа присуждена россиянину раздельным решением судей.

СпортТри россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в СербииЧитать подробнее

Это первая награда высшего достоинства в активе сборной России на ЧМ-2021 в Сербии. Ранее серебряным призером стал Джамбулат Бижамов (категория – до 75 кг), бронзовыми - Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).

В субботу за золотую медаль поборется россиянин Вадим Мусаевым, которому в финале турнира в категории до 71 кг будет противостоять украинец Юрий Захарьев.

Что касается 22-летнего Петровского, он является чемпионом России-2021.

Чемпионат мира в Белграде завершится 6 ноября.

В турнире впервые разыгрываются 13 комплектов наград. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".

Новость дополняется

бокс

Новости

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Париже

Три россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

"Зенит" проиграл "Ювентусу" в Лиге чемпионов

Определились пары соперников 1/8 финала Кубка России по футболу

Назван состав футбольной сборной РФ на матчи против Кипра и Хорватии

Назван состав футбольной сборной РФ на матчи против Кипра и Хорватии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код