Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Марк Петровский завоевал золото чемпионата мира по боксу в Белграде, выиграв соревнования весовой категории свыше 92 кг.
В финальном поединке он нанес поражение представителю Армении Давиту Чалояну. По итогам трехраундового соревнования победа присуждена россиянину раздельным решением судей.
Это первая награда высшего достоинства в активе сборной России на ЧМ-2021 в Сербии. Ранее серебряным призером стал Джамбулат Бижамов (категория – до 75 кг), бронзовыми - Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).
В субботу за золотую медаль поборется россиянин Вадим Мусаевым, которому в финале турнира в категории до 71 кг будет противостоять украинец Юрий Захарьев.
Что касается 22-летнего Петровского, он является чемпионом России-2021.
Чемпионат мира в Белграде завершится 6 ноября.
В турнире впервые разыгрываются 13 комплектов наград. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.
Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".
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