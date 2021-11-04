Три россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Три российских боксера дошли до финала проходящего в Белграде чемпионата мира-2021 по итогам состоявшихся в четверг полуфинальных поединков.

В весовой категории до 92 кг отечественный боксер Марк Петровский поборется за награду высшего достоинства с представителем Армении Давитом Чалояном. Петровский в 1/2 финала одержал победу над Полом Найджелом из Тринидада и Тобаго.

В финальном поединке в весовой категории до 75 кг россиянин Джамбулат Бижамов встретится с кубинцем Эрнандесем Йоэнлисем. В полуфинале Бижанов нанес поражение Вирапону Чонджохо из Таиланда.

Поединки с участием Петровского и Бижамова запланированы на 5 ноября.

Сутками позднее пройдет финальный бой между россиянином Вадим Мусаев и украинцем Юрием Захарьевым, представляющими весовую категорию до 71 кг. В четверг Мусаев выиграл полуфинальный поединок у Албана Бекири из Албании.

Между тем, еще два российских боксера, дошедшие до полуфинала, не смогли пробиться в решающий раунд. В категории до 51 кг Ахтем Закиров уступил американцу Роско Хиллу, в категории до 80 кг Савелий Садома потерпел поражение от белоруса Алексея Алферова. В связи с тем, что на чемпионатах мира по боксу бои за третье место не проводятся, оба россиянина автоматически стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира-2021 по боксу проходит в Белграде с 25 октября по 6 ноября.