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"Уфа" и "Арсенал" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" и "Уфы" не определили победителя в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0.

Большую часть матча "Уфа" проводила в меньшинстве - на 18-й минуте за вторую желтую карточку был удален Руслан Фищенко.

"Уфа" занимает 11-ю позицию в таблице чемпионата, набрав 14 очков. "Арсенал" отстает на одно очко и идет на 14-м месте.

В следующем туре "Арсенал" сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 21 ноября. "Уфа" в тот же день проведет матч против "Ростова".

футбол РПЛ Уфа Арсенал

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