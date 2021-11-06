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"Галатасарай" попросил УЕФА пересмотреть итог матча Лиги Европы против "Локомотива"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Стамбульский "Галатасарай" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой присудить ему победу в матче группового этапа Лиги Европы против московского "Локомотива" (1:1), сообщает пресс-служба турецкой команды в субботу.

"Клуб подал в УЕФА заявление с просьбой присудить победу из-за ошибок в судействе нашей команды в матче с московским "Локомотивом", - говорится в сообщении.

В концовке матча, который состоялся 4 ноября в Стамбуле, россиянин Дмитрий Живоглядов заработал два предупреждения в виде желтых карточек, но не был удален с поля.

Галатасарай Локомотив УЕФА Футбол

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