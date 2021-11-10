21-летний воспитанник ХК "Металлург" умер, получив травму позвоночника

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бывший нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги "Липецк" Андрей Болтов скончался в возрасте 21 лет в результате полученной травмы позвоночника, сообщает пресс-служба ХК в инстаграме.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что (...) ушёл из жизни Андрей Болтов", - говорится в сообщении.

"На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее", - отмечается в сообщении.

Болтов родится в Магнитогорске и является воспитанником местного клуба "Металлург". Выступал за детские и юношеские составы клуба.