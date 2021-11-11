Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на старте Евротура
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче первого тура Кубка Карьяла, стартового этапа Еврохоккейтура.
Результат встречи, прошедшей в Хельсинки, - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу финнов. В их составе отличились Харри Песонен (28-я минута), Миро Аалтонен (32), Валттери Фильппуа (48).
Накануне сборная Швеции со счетом 4:1 победила Чехию.
Сборная России играла под руководством наставника молодежной команды страны Олега Браташа.
Следующий матч сборная России проведет со Швецией 13 ноября (начало – 15:00 мск).
November 11, 2021