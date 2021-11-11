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ЦСКА победил "Маккаби" в Евролиге и прервал пятиматчевую серию поражений

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение "Маккаби" (Тель-Авив) в домашнем матче девятого тура Евролиги.

Результат встречи – 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14) в пользу ЦСКА.

Эта победа позволила армейской команде прервать серию поражений, составившую пять матчей в разных турнирах (три в Евролиге, две – в Единой лиге ВТБ). Последняя к настоящему моменту победа была датирована 22 октября, когда ЦСКА дома выиграл у греческого "Олимпиакоса".

Сейчас ЦСКА занимает восьмое место в Евролиге, "Маккаби" - на шестой строчке.

баскетбол Евролига

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