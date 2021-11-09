"Вашингтон" обыграл "Баффало"

Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче против "Баффало" и довел до 741 число голов за всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Результат встречи - 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу "Вашингтона". Овечкин забил шайбу на 29-й минуте поединка, что позволило хоккеисту довести число голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ до 741 и сравняться по этому показателю с американцем Бреттом Халлом. Таким образом, российский форвард теперь делит с ним четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Следующим в нем идет Яромир Ягр (766), второе место занимает Горди Хоу (801), а лидирует Уйэн Гретцки (894).

Овечкин также отметился голевой передачей (которая стала 599-й за его карьеру) и в текущем сезоне набрал 20 (11+9 по системе "гол+пас") очков за 12 игр.

36-летний Овечкин в июле подписал новый пятилетний контракт с "Вашингтоном", за который выступает с 2005 года. В составе "Вашингтона" Овечкин в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

По итогам встречи "Вашингтон" прервал серию из трех поражений и занимает третье место среди клубов Столичного дивизиона, заработав 16 очков за 12 матчей, "Баффало" идет пятым в Атлантическом дивизионе - 12 очков за 12 игр.