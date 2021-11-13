Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Федор Емельяненко Фото: Masashi Hara/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент организации Bellator, проводящей соревнования по смешанным единоборствам, Скотт Кокер заявил о планах провести в следующем году прощальный поединок россиянина Федора Емельяненко.

"Мы планируем организовать для него крупномасштабное мероприятие в России, и оно будет соответствовать выдающейся карьере величайшего тяжеловеса всех времен", - приводит слова Кокера MMA Junkie.

"Вероятно, это будет следующим летом в Москве. Он хочет провести последний бой в России, и мы собираемся это сделать, у нас большие планы. Это будет не просто обычный бой, это будет что-то действительно особенное. И мы уже начинаем это планировать прямо сейчас", - сказал президент Bellator.

Имя потенциального соперника Емельяненко-старшего Кокер называть не стал.

В последнем к настоящему моменту своем поединке 45-летний Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве 23 октября. Поединок бойцов тяжелой весовой категории завершился в первом раунде: россиянин нокаутировал соперника.

Первый бой Федора Емельяненко в смешанных единоборствах прошел 18 августа 2000 года в Туле, тогда россиянин в первом раунде удушающим приемом одолел представителя Грузии Левона Лагвилаву. После этого он одержал еще три победы, а первым, кто смог победить Емельяненко, оказался японец Цуеси Косака. Бой в Осаке 22 декабря 2000 года был остановлен в первом раунде в связи с техническим нокаутом.