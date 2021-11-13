Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России Матвей Мичков установил рекорд национальной команды, став самым молодым автором гола в ее истории.

Он поразил ворота сборной Швеции во встрече Кубка Карьяла, которая в настоящий момент проходит в Финляндии. Сейчас Мичкову 16 лет, 11 месяцев и 4 дня. Он побил рекорд Александра Овечкина, который свою дебютную шайбу за сборную России забросил в возрасте 17 лет 11 месяцев.

Ранее – также на Кубке Карьяла – Мичков, выйдя на матч против сборной Финляндии, стал самым молодым игроком в истории сборной России. Предыдущим рекордсменом был также Овечкин.