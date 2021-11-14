Сборная Канады по хоккею сыграет на Кубке Первого канала

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады примут участие в розыгрыше Кубка Первого канала, который пройдет в рамках очередного, российского этапа Еврохоккетура, сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

"Сборная Канады сто процентов сыграет на Кубке Первого канала — это официальная информация. У нас уже есть письмо из федерации хоккея Канады", - приводит слова Ротенберга "Спорт-Экспресс".

"Если вы помните, то перед Олимпиадой в Пхенчане они также принимали участие в Кубке Первого канала, и тогда мы тогда победили в очном матче. У того турнира были самые высокие рейтинги за всю его историю. Для всех нас "Россия - Канада" - это хоккейная классика", -сказал Ротенберг.

Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря