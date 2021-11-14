Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение соперникам из национальной команды Чехии в матче розыгрыша Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.

Результат матча в Хельсинки – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в пользу россиян. Два гола в их составе провел Дмитрий Воронков, по разу отличились Александр Елесин, Никита Тертышный и Артем Галимов (в пустые ворота). В составе сборной Чехии шайбы забросили Матей Странски и Давид Каше.

Таким образом, сборная России, ранее проигравшая Финляндии и Швеции, набрала 3 очка и завершила турнир на третьем месте в таблице. Чехия – на четвертой строчке (0). Победитель Кубка Карьяла определился в матче между сборными Швеции и Финляндии, у которых по 6 очков.

Россияне на Кубке Карьяла изначально играли под руководством наставника молодежной сборной страны Олега Браташа. Однако в связи с его отъездом из Финляндии по личным причинам его функции в матчах со Швецией и Чехией выполнял Сергей Зубов.

Кубок Карьяла - первый этап ежегодно проводимого Еврохоккейтура.