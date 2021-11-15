ЦСКА прервал девятиматчевую серию побед "Северстали" в КХЛ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" в понедельник потерпели поражение от соперников из московского ЦСКА в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась победой хозяев - 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В составе "Северстали" шайбы забросили Илья Хохлов (17-я минута) и Андрей Алексеев (39). У армейцев голами отметились Михаил Григоренко (22) и Павел Карнаухов (37), а решающий исход поединка буллит реализовал Константин Окулов.

До этого последний раз череповецкий клуб проигрывал лишь в состоявшемся 13 октября поединке с "Локомотивом", уступив в овертайме (1:2). Затем команда Андрея Разина выиграла девять раз подряд, установив свой клубный рекорд 6 ноября в матче с "Металлургом" (5:2).

По итогам поединка "Северсталь" располагается на пятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков. ЦСКА выиграл четвертый матч подряд и идет третьим, имея в активе 37 очков.

В другой встрече игрового дня московское "Динамо" на своем льду одержало победу над финским "Йокеритом" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Омский "Авангард" в домашнем матче обыграл подмосковного "Витязя" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В Минске местное "Динамо" потерпело крупное поражение от ярославского "Локомотива" - 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

"Куньлунь" (Пекин) в овертайме уступил "Амуру" (Хабаровск) - 4:5 (0:1, 2:3, 2:0, 0:1).