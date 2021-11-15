Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

В четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ, прошедших за отчетный период, россиянин набрал 8 (2+6 по системе "гол+пас"). Во всех этих матчах "Вашингтон" одержал победы и вышел на первое место своего дивизиона.

Кроме того, два гола Овечкина позволили ему выйти на четвертое место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Форвард, на счету которого теперь 742 заброшенные шайбы, обошел Бретта Халла.

Также Овечкин в одном из матчей сделал юбилейную, 600-ю голевую передачу (теперь их число достигло 604).

Второй звездой дня признан защитник "Бостона" Чарли Макэвой, набравший за неделю 7 (2+5) очков. В тройку лучших вошел форвард "Анахайма" Трой Терри, на счету которого 6 (3+3) очков.