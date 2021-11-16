Юдзуру Ханю нацелен выступить на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Организаторы российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи Rostelecom Cup ожидают приезд на турнир двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Не все смогут принять участие, кто-то снимается по травме, кого-то поменяет ISU (Международный союз конькобежцев - ИФ), кто-то не успевает оформить визу. Окончательный список участников мы узнаем в понедельник. К нам собирается Ханю, ждем Юдзуру на этапе в Сочи", - досказал Коган в ходе пресс-конференции в онлайн-формате во вторник.

"Все наши спортсмены, которые планировали выступить в Сочи, в добром здравии, надеемся всех их увидеть", - отметил он.

По его словам, "трибуны будут заполнены на 30 процентов, билеты поступили в продажу".

Коган сообщил, что для участников турнира не будет организован "пузырь" безопасности, однако, судьи, фигуристы и тренеры будут проживать компактно в шаговой доступности от арены.

"Что касается безопасности спортсменов и зрителей, то на предстоящем этапе будут выполнены все требования Роспотребнадзора, все приезжающие спортсмены и тренеры вакцинированы", - сообщил гендир ФФККР.

"У нас не будет так называемого "пузыря безопасности", хотя, все спортсмены, тренеры и судьи будут жить компактно, в шаговой доступности от дворца спорта", - заявил Коган.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию впервые пройдет в Сочи на льду олимпийской арены "Айсберг" с 26 по 28 ноября и станет заключительным в серии турниров Гран-при. Он будет определяющим для формирования окончательного состава финалистов ISU Гран-при. Сильнейшие фигуристы России и мира ведут борьбу за право попадания на XXIV зимние Олимпийские игры.