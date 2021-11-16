Поиск

Футболист "Спартака" Зобнин выбыл на три недели после матча с Хорватией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин пропустит из-за травмы до трех недель, сообщает пресс-служба ФК.

"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии", - говорится в сообщении.

"На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель", - отметили в "Спартаке".

Матч Хорватия – Россия прошел в Сплите 14 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Зобнин начал игру в запасе и вышел на поле на 56-й минуте.

футбол

Новости по теме

Новости

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код