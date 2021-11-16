Футболист "Спартака" Зобнин выбыл на три недели после матча с Хорватией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин пропустит из-за травмы до трех недель, сообщает пресс-служба ФК.

"Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии", - говорится в сообщении.

"На возвращение игрока в строй потребуется около трех недель", - отметили в "Спартаке".

Матч Хорватия – Россия прошел в Сплите 14 ноября и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Зобнин начал игру в запасе и вышел на поле на 56-й минуте.