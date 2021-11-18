Глава WTA прокомментировал заявление теннисистки Пэн Шуай

Теннисистка Пэн Шуай. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что опубликованное письмо теннисистки Пэн Шуай вызывает у него озабоченность. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

"Заявление, опубликованное сегодня китайскими государственными СМИ в отношении Пэн Шуай, только вызывает у меня озабоченность по поводу ее безопасности и местонахождения"- заявил глава WTA.

"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай действительно написала полученное нами электронное письмо или верит в то, что ей приписывают. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, заявив о сексуальном насилии в отношении нее со стороны бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальной мир нуждаются в независимых и поддающихся проверке доказательствах того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней с помощью многочисленных форм связи, но безрезультатно", - добавил он.

В среду государственный китайский телеканал CGTN опубликовал заявление теннисистки Пэн Шуай к Стиву Саймону, в котором говорится, что новости о сексуальном насилии "не соответствуют действительности", а также о том, что она никуда не пропадала.

Ранее, 15 ноября, женская теннисная ассоциация (WTA) потребовала полного и беспристрастного расследования сообщений китайской теннисистки Пэн Шуай о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая. Ранее спортсменка опубликовала пост в своем аккаунте в Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в том, что тот принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. Пост был быстро удален, а имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей.