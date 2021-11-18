Поиск

Глава WTA прокомментировал заявление теннисистки Пэн Шуай

Глава WTA прокомментировал заявление теннисистки Пэн Шуай
Теннисистка Пэн Шуай. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что опубликованное письмо теннисистки Пэн Шуай вызывает у него озабоченность. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

СпортТеннисистка Шуай обвинила в сексуальном насилии китайского экс-политикаТеннисистка Шуай обвинила в сексуальном насилии китайского экс-политикаЧитать подробнее

"Заявление, опубликованное сегодня китайскими государственными СМИ в отношении Пэн Шуай, только вызывает у меня озабоченность по поводу ее безопасности и местонахождения"- заявил глава WTA.

"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай действительно написала полученное нами электронное письмо или верит в то, что ей приписывают. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, заявив о сексуальном насилии в отношении нее со стороны бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальной мир нуждаются в независимых и поддающихся проверке доказательствах того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней с помощью многочисленных форм связи, но безрезультатно", - добавил он.

В среду государственный китайский телеканал CGTN опубликовал заявление теннисистки Пэн Шуай к Стиву Саймону, в котором говорится, что новости о сексуальном насилии "не соответствуют действительности", а также о том, что она никуда не пропадала.

Ранее, 15 ноября, женская теннисная ассоциация (WTA) потребовала полного и беспристрастного расследования сообщений китайской теннисистки Пэн Шуай о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая. Ранее спортсменка опубликовала пост в своем аккаунте в Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в том, что тот принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. Пост был быстро удален, а имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей.

WTA Стив Саймон Пэн Шуай

Новости по теме

Новости

Конгресс World Athletics одобрил продление санкций против ВФЛА

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Федерер пропустит Australian Open

Федерер пропустит Australian Open

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код