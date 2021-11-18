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Футболисту "Спартака" Промесу предъявлено обвинение в попытке убийства

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Государственная прокуратура Нидерландов предъявила обвинение полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу в попытке убийства, сообщает AD.

29-летний футболист обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату в ходе семейной вечеринки. По информации СМИ, инцидент произошел еще летом 2020 года, когда Промес защищал цвета амстердамского "Аякса", однако достоянием гласности эта история стала в конце года. Сообщалось, что в результате действий спортсмена его родственник получил травму колена.

Согласно информации, Промесу грозит до четырех лет тюрьмы.

В декабре футболист был арестован, но через несколько дней освобожден. Расследование не стало препятствием футболисту для перехода в феврале нынешнего года в "Спартак", за который он до этого выступал с 2014 по 2018 годы. Кроме того, он вошел в заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы.

По возвращении в "Спартак", историю с поножовщиной чемпион России в составе московского клуба назвал раздутой.

футбол Квинси Промес

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