Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, опустившись на одну строчку.

Согласно обновленной версии рейтинга, опубликованной на сайте организации, национальная команда страны располагается на 34-й строчке.

В ноябре команда, возглавляемая Валерия Карпина, провела два матча, оба – в рамках отбора на чемпионат мира-2022: 11 ноября сборная России на своем поле разгромила Кипр (6:0), 14 ноября в гостях уступила Хорватии (0:1).

Во главе рейтинга по-прежнему находится Бельгия, вслед за ней в первой десятке располагаются Бразилия, Франция. Англия и Аргентина поднялись на одну строчку каждая и теперь находятся на четвертом и пятом местах соответственно. Италия опустилась с четвертого на шестое место. Далее в топ-10 идут Испания, Португалия, Дания, Нидерланды.