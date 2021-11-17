Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Серб досрочно вышел в полуфинал, судьба россиянина решится позднее

Российский теннисист Андрей Рублев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от серба Новака Джоковича во втором туре Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Результат встречи в Турине – 6:3, 6:2 в пользу лидера мирового рейтинга. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Что касается Рублева, занимающего в рейтинге ATP пятое место, его судьба прояснится позднее. Пока на его счету по одной победе и поражению. Россиянину в своей группе осталось сыграть с восьмой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

В среду стало известно, что с турнира снялся четвертая ракетка грек Стефанос Циципас, которого Рублев победил в первом туре. Циципаса на турнире заменит британец Кэмерон Норри (№12 рейтинга). Норри в среду встретится с Руудом, для которого это будет второй матч на турнире.

Накануне в полуфинал пробился вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, выступающий в другой группе.

Что касается Джоковича и Рублева, ранее они друг против друга в официальный турнирах не играли.