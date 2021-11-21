Карпин решил не уходить из сборной до стыковых матчей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что решил остаться на своем посту как минимум на период стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2022.

"Вопрос закрыт положительно. Всё окей, готовимся к стыкам", - сказал Карпин в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube в воскресенье.

15 ноября, будучи гостем этого же шоу, Карпин допустил, что покинет сборную еще до ее весенних матчей. Те слова он озвучил на следующий день после поражения сборной России от Хорватии со счетом 0:1 в отборочном матче ЧМ-2022. Тогда тренер признался, что был удручен игрой своих подопечных, которые почти весь матч провели в обороне, и выразил сомнения в целесообразности дальнейшей работы в команде.

На этот раз Карпин предположил, что ему удастся психологически подготовить команду к стыковым матчам.

"Я думаю, что смогу. Проанализировал, пообщался с некоторыми футболистами, которые играли в Хорватии, например. Много позвонило много опытных, старше меня, людей", - рассказал Карпин в воскресенье.

По его словам, на его решение остаться в сборной повлияло общение с Олегом Романцевым, под руководством которого он играл в "Спартаке" и сборной России.

"Одним из главных был звонок Олега Романцева, с которым мы общаемся не каждую неделю, достаточно редко. Мы о футболе поговорили, и он сказал, что ни в коем случае нельзя (уходить). Он сказал: "Ты только сейчас познакомился с этими футболистами, понял, как они - разные футболисты, в разных стрессовых ситуациях – реагируют. Ты только сейчас все это узнал, поэтому надо как минимум это дело завершить", - сказал Карпин.

Карпин стал главным тренером сборной России летом нынешнего года, сменив на посту ее наставника Станислава Черчесова. При Карпине команда выиграла пять матчей, в одном сыграла вничью и еще в одном потерпела поражение. Общая разность забитых и пропущенных мячей составила 13:2.

Заняв второе место в отборочной группе, сборная России получила шанс пробиться на ЧМ в Катаре через стыковые матчи. Финишировавшая первой Хорватия получила прямую путевку на турнир.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.

Жеребьевка пройдет 26 ноября.