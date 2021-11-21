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Матч "Лион" - "Марсель" прерван из-за брошенной с трибун в футболиста бутылки

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лионом" и "Марселем" приостановлен на пятой минуте игры в связи с поведением болельщиков на трибунах.

В тот момент, когда полузащитник "Марселя" Димитри Пайета собирался вводить мяч в игру с углового, болельщики стали бросать с трибун посторонние предметы. В итоге в голову футболиста попала пластиковая бутылка.

Пострадавшему игроку была оказана медицинская помощь. Все участники матча при этом покинули поле и отправились в подтрибунное помещение.

Инцидент на матче в Лионе произошел при счете 0:0, к настоящему моменту игра пока не возобновилась.

Это не первый подобный случай, произошедший с Пайетом: в него уже попадали бутылкой во время матча чемпионата Франции с "Ниццей". Тогда он отшвырнул бутылку обратно на трибуны, в результате чего болельщики выбежали на поле, а игроки "Марселя" отказались продолжать матч.

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