Матч "Лион" - "Марсель" прерван из-за брошенной с трибун в футболиста бутылки
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Матч 14-го тура чемпионата Франции по футболу между "Лионом" и "Марселем" приостановлен на пятой минуте игры в связи с поведением болельщиков на трибунах.
В тот момент, когда полузащитник "Марселя" Димитри Пайета собирался вводить мяч в игру с углового, болельщики стали бросать с трибун посторонние предметы. В итоге в голову футболиста попала пластиковая бутылка.
Dimitri #Payet touché par une bouteille d"eau lancée depuis les tribunes face à l"@OL #OLOM pic.twitter.com/0Jod18GKtn— Antoine Llorca (@antoinellorca) November 21, 2021
Пострадавшему игроку была оказана медицинская помощь. Все участники матча при этом покинули поле и отправились в подтрибунное помещение.
Инцидент на матче в Лионе произошел при счете 0:0, к настоящему моменту игра пока не возобновилась.
Sonné, Dimitri Payet se relève et sort du terrain sous des chants insultants de la part du public lyonnais. pic.twitter.com/MlI3NUhPPY— RMC Sport (@RMCsport) November 21, 2021
Это не первый подобный случай, произошедший с Пайетом: в него уже попадали бутылкой во время матча чемпионата Франции с "Ниццей". Тогда он отшвырнул бутылку обратно на трибуны, в результате чего болельщики выбежали на поле, а игроки "Марселя" отказались продолжать матч.