Российскому легкоатлету Шустову отказали в отмене четырехлетней дисквалификации

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Апелляция российского прыгуна в высоту Александра Шустова на решение отстранить его на четыре года за нарушение антидопингоавх правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций отклонена, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Комиссия CAS подтвердила решение от 5 июня 2020 года (...), отклонив апелляцию", - говорится в сообщении.

Ранее Шустов был дисквалифицирован на четыре года, начиная с 5 июня 2020 года за нарушение запрета на использование запрещенных субстанций. Результаты легкоатлета, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года, аннулированы.

Шустов является чемпионом Европы 2010 года.