МЮ победил "Вильярреал" в ЛЧ после увольнения тренера и вышел в плей-офф

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл соперников из испанского "Вильярреала" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 78-й минуте в составе МЮ гол провел Криштиану Роналду, на 90-й –Джейдон Санчо.

Матч был первым после воскресной отставки главного тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера. Обязанности наставника в игре против "Вильярреала" исполнял Майкл Кэррик.

Благодаря победе МЮ досрочно завоевал путевку в плей-офф. В группе F он набрал 10 очков и занимает первое место. Далее идут "Вильярреал" (7), "Аталанта" (5) и "Янг Бойз" (3). Итальянская и швейцарская команда провели по четыре игры.