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КДК РФС отменил красную карточку футболиста "Локомотива" Мурило

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение аннулировать удаление защитника московского "Локомотива" Мурило, состоявшееся в матче против "Ахмата".

"Да, мы отменили красную карточку Мурило. Подробности я не обязан говорить", - сказал глава ведомства Артур Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

Матч прошел 20 ноября в Москве и завершился победой "Ахмата" со счетом 2:1. Мурило был удален на 34-й минуте.

футбол РПЛ

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