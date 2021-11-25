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Комиссия сочла ошибкой назначение пенальти в ворота "Краснодара" в игре со "Спартаком"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды "Краснодар" на 45-й минуте матча 15-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака", соответствующий вердикт вынесла Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза.

Ранее "Краснодар" обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота "Краснодара" на 45-й минуте матча.

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"Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды "Краснодар" Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды "Спартак" Михаила Игнатова", - говорится в решении комиссии, текст которого распространила пресс-служба РФС.

Эксперты пришли к выводу, что "между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон".

"В подобных эпизодах арбитрам рекомендовано продолжать игру, поскольку со стороны защитника отсутствует какое-либо выраженное дополнительное действие в виде умышленной задержки игрока", - говорится в решении.

"Комиссия также не ожидает в данной ситуации вмешательства VAR, поскольку тактическая камера дает четкое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах, который судья самостоятельно оценил и проговорил в коммуникационную систему", - отмечается там же.

Матч прошел 20 ноября в Краснодаре и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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