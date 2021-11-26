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Побеждавший Фьюри россиянин Бабанин успешно дебютировал в профессиональном боксе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Максим Бабанин начал с победы карьеру в профессиональном боксе.

В пятницу в Москве он одолел своего соотечественника Богдана Ракича, также дебютировавшего на профессиональном ринге.

Изначально запланированный на шесть раундов поединок прошел в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion. Однако бой завершился досрочно ввиду отказа Ракича от продолжения поединка.

З3-летний Бабанин, выступая в любительском боксе, стал бронзовым призером ЧМ и ЧЕ, чемпионом России. В финале юниорского ЧЕ-2007 он победил ныне являющегося действующим чемпионом WBC британца Тайсона Фьюри.

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