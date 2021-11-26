Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что обратится за консультацией к экс-наставнику команды Станиславу Черчесову в ходе подготовки к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши в марте.

"Обратиться к Черчесову? Почему бы и нет?" - сказал Карпин в ходе онлайн конференции в пятницу.

Ранее стало известно, что в полуфинале стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре Россия сыграет с Польшей (24 марта), а в финале с победителем другой полуфинальной пары Швеция - Чехия (29 марта). Оба матча россияне проведут на домашнем поле.

8 июля 2021 года стало известно, что Черчесов, который возглавлял сборную с августа 2016 года, был отправлен в отставку. Решение было принято на фоне того, что его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов с 2015 по 2016 год тренировал польскую "Легию", с которой выиграл национальные чемпионат и Кубок.