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Легрейд выиграл индивидуальную гонку на первом этапе КМ по биатлону

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Швеции.

Легрейд не допустил промахов и преодолел 20 километров за 51 минуту 4 секунды.

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Норвежец Тарьей Бе стал вторым (2 промаха; +59,2 секунд). Француз Симон Дестье занял третье место (2; +1:00).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место (1; +1:36). Латыпов претендовал на подиум, однако в конце гонки перепутал лыжню, направившись вместо финишного коридора на очередной круг, потеряв из-за этого несколько секунд.

Кроме того, россиянин Даниил Серохвостов стал 15-м (2; +2:48), Саид Каримулла Халили - 27-й(2; +3:41), Матвей Елисеев - 30-й (1; +4:02), Александр Логинов - 53-й (6; +5:16), Евгений Гараничев - 75-й (5; +6:55).

Индивидуальные гонки у мужчин и женщин являются стартовыми в текущем сезоне Кубке мира. Первый этап Кубка проходит в шведском Эстерсунде и состоит из двух гонок - индивидуальных и спринтерских, которые пройдут 28 ноября. Второй этап, который запланирован на 2-5 декабря, также примет Эстерсунд.

биатлон Швеция Стурла Холм Легрейд

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