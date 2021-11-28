Поиск

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам

Второе, третье и четвертое места также у российских лыжников - Сергея Устюгова, Артема Мальцева и Ивана Якимушкина

Большунов выиграл гонку преследования на первом этапе КМ по лыжам
Александр Большунов во время гонки преследования на 15 км свободным стилем в Руке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские лыжники заняли первые четыре места в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, который завершается в финской Руке.

Спортсмены преодолевали дистанцию 15 километров свободным ходом.

Лучший результат показал Александр Большунов, закончивший гонку за 35 минут 23,7 секунд. Вторым стал Сергей Устюгов (+0,5 секунды отставания). Третье место у Артема Мальцева (+0,7).

Россиянин Иван Якимушкин занял четвертое место (+5,3), Алексей Червоткин - восьмой (+50,6), Андрей Ларьков - 19-й (+1:03), Александр Бессмертных - 50-й (+3:53).

Спортсмены стартовали в соответствии с результатами субботней индивидуальной гонки.

Из-за низкой температуры в месте проведения соревнований стоял вопрос об отмене гонки, однако организаторы все-таки разрешили старт. Несмотря на это победитель индивидуальной гонки финн Ийво Нисканен и вся сборная Норвегии отказались участвовать в гонке преследования.

лыжи Финляндия Александр Большунов Сергей Устюгов Артем Мальцев

Новости по теме

Новости

Российская фигуристка Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи с мировыми рекордами

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Поветкин намерен остаться в боксе

Поветкин намерен остаться в боксе

Российский лыжник Терентьев опередил Клебо и выиграл спринт на этапе Кубка мира

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код