Месси пропустил тренировку после "Золотого мяча" из-за гастроэнтерита
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не смог принять участие в тренировочном занятии во вторник в связи с симптомами гастроэнтерита, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
По аналогичной причине тренировку пропустил и соотечественник Месси полузащитник Леандро Паредес.
Накануне Месси получил "Золотой мяч" - награду, присуждаемую лучшему футболисту мира по итогам года по версии журнала France Football. Церемония вручения премии прошла в Париже.
Таким образом, Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча".