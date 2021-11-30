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Месси пропустил тренировку после "Золотого мяча" из-за гастроэнтерита

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не смог принять участие в тренировочном занятии во вторник в связи с симптомами гастроэнтерита, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По аналогичной причине тренировку пропустил и соотечественник Месси полузащитник Леандро Паредес.

Накануне Месси получил "Золотой мяч" - награду, присуждаемую лучшему футболисту мира по итогам года по версии журнала France Football. Церемония вручения премии прошла в Париже.

Таким образом, Месси стал семикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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