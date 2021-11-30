ЕС потребовал от властей Китая подтверждений, что теннисистка Пэн Шуай на свободе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Европейский союз подвергает сомнению факт нахождения китайской теннисистки Пэн Шуай на свободе, несмотря на то, что она недавно появилась на публике.

"Ее недавнее публичное появление не снимает беспокойства за ее безопасность и свободу", - заявил во вторник представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), выразив солидарность с теннисисткой, которая исчезла после публикации в соцсетях обвинения в сексуальном насилии над ней.

Отмечается, что ЕС присоединяется к международным требованиям, в том числе профессиональных спортсменов, гарантировать, что теннисистка свободна и ей ничего не угрожает. Он призывает китайские власти провести "полное, справедливое и прозрачное расследование ее утверждений о сексуальном насилии"

В заявлении отмечается, что ЕС решительно выступает против практики насильственных исчезновений и произвольных задержаний, особенно с помощью инструмента наблюдения за жилым помещением в определенном месте (RSDL). Эта форма задержания регулярно применяется властями КНР в отношении тех, кого они обвиняют в угрозе государственной безопасности. Задержание происходит в месте, которое обычно не сообщается даже семье.

Исчезновение Пэн Шуай

Ранее Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

После этого инцидента с ней не могли связаться даже представители WTA и пригрозили отказаться от проведения турниров в Китае. Беспокойство по поводу судьбы китаянки выражали многие теннисисты и спортивные чиновники.

21 ноября сообщалось, что Пэн Шуай в качестве гостя посетила турнир в Пекине, соответствующее видео с мероприятия обнародовали китайские СМИ.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

СМИ отмечают, что организаторы турнира также опубликовали фотографии Пэн Шуай на своей странице в WeChat. При этом подчеркивается, что в WTA появившиеся видео называют "недостаточно убедительными" доказательствами того, что теннисистка в безопасности.