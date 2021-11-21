Пропавшая теннисистка Пэн Шуай появилась на публике

Теннисистка Пэн Шуай Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китайская теннисистка Пэн Шуай в качестве гостя посетила турнир в Пекине. Китайские СМИ обнародовали видео с мероприятия.

Ранее многие теннисисты и спортивные чиновники выражали свое беспокойство по поводу судьбы Пэн Шуай.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Две недели назад Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

После этого инцидента с ней не могли связаться даже представители WTA.

СМИ отмечают, что организаторы турнира также опубликовали фотографии Пэн Шуай на своей странице в WeChat. При этом подчеркивается, что в WTA появившиеся видео называют "недостаточно убедительными" доказательствами того, что теннисистка в безопасности.

Ранее WTA предупреждали, что могут отказаться от проведения соревнований в Китае, если не убедятся в том, что с Пэн Шуай все в порядке.