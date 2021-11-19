Серена Уильямс призвала расследовать исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс выразила беспокойство в связи с сообщениями о пропаже двукратной победительницы турниров Большого шлема китаянки Пэн Шуай.

"Я опустошена и потрясена, узнав новости о Пэн Шуай. Я надеюсь, что она в безопасности и найдется как можно скорее", - написала Уильямс в твиттере.

Теннисистка из США призвала принять соответствующие меры.

"Это необходимо расследовать, мы не должны молчать", - подчеркнула 23-кратная победительница турниров Большого шлема.

Ранее Пэн Шуай опубликовала пост в своем аккаунте в Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

Позже Женская теннисная ассоциация (WTA) потребовала полного и беспристрастного расследования сообщений китайской теннисистки Пэн Шуай о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая.

Через некоторое время новостной телеканал Китая CGTN опубликовал письмо теннисистки, в котором она опровергла сообщения о сексуальном насилии, сообщила, что никуда не пропадала. Находится дома, у нее все в порядке, а переживания о ее судьбе излишни.

На это последовала реакция со стороны главы WTA Стива Саймона, усомнившегося в том, что авторство письма действительно принадлежит Пэн Шуай.

"Мне трудно поверить, что Пэн Шуай действительно написала полученное нами электронное письмо или верит в то, что ей приписывают", - распространила слова Саймона пресс-служба WTA.

"Я неоднократно пытался связаться с ней с помощью многочисленных форм связи, но безрезультатно", - посетовал Саймон.

Обеспокоенность в связи с пропажей теннисистки выразили и другие звезды мирового спорта. Так, свой пост в соцсетях с соответствующим хэштегом разместил защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике.

Японская теннисистка Наоми Осака также выступила против цензуры.

В рейтинге WTA Пэн Шуай занимает 306-е место в одиночном разряде и 192-е – в парном. Она являлась первой ракеткой мира в парной категории, а наивысшая позиция в одиночной – 14-е. На ее счету два выигранный турнира Большого шлема в парном разряде.