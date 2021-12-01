Кудряшов получил свыше 500 писем в свою поддержку после автогола

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 521 письмо от болельщиков сборной России по футболу поступило в адрес защитника национальной команды Федора Кудряшова со словами поддержки после автогола в матче против Хорватии.

Как сообщается в телеграм-канале сборной России, в общей сложности в рамках акции "Почта сборной" ее игрокам было направлено 1500 писем.

Авторами писем стали как взрослые, так и юные любители футбола. Так, своим опытом делится 8-летний Арсений Кудрин: "Хочу поддержать Фёдора Кудряшова. Я тоже однажды случайно забил в свои ворота, и как никто понимаю его чувства в тот момент. Было грустно, но потом я забил красивый гол – вся печаль ушла!"

13-летний Артем Тагаков из г.Иваново призвал футболиста не обращать внимание на недоброжелателей: "Федор, прежде всего желаю оставить всё позади. И, в первую очередь, хейтеров. Те, кто разбирается в футболе, знают, что вы ни в чём не виноваты. Не переживайте!"

Нижегородец Алексей Токарев обращает внимание на то, что ошибаются даже звезды мирового футбола.

"Желаю Феде Кудряшову забыть эту ошибку как страшный сон. Роналду промахивается с пенальти, Левандовски тоже. А выдерживать 80 минут давления от одной из лучших сборных мира и не совершить ни одной ошибки невозможно. Все мы люди и можем ошибиться", - написал он.

Артем Мороз из Самары надеется, что в стыковых матчах за путевку на ЧМ именно гол Кудряшова (уже в ворота соперников) станет решающим.

"Несмотря на обидный и случайный автогол в матче с Хорватией, ты знай, что мы верим в тебя! Всей семьей поддерживаем и никогда не отвернёмся! В Новый год под бой курантов одно из моих желаний будет, чтобы ты 24 марта в стыковом матче при переполненных российских трибунах забил решающий гол в ворота соперников и вывел сборную России на ЧМ-2022 в Катаре!" - пожелал он.

14 ноября сборная России потерпела поражение от Хорватии в Сплите в решающем матче отбора на ЧМ-2022 в группе Н – 0:1. Судьбу встречи решил автогол Кудряшова незадолго до финального свистка. Для первого места в группе и прямой путевки на ЧМ сборную России устраивала ничья. В результате россияне стали вторыми, хорваты – первыми.

24 марта Россия проведет полуфинальный стыковой матч против Польши. В случае победы в финале она сыграет с победителем пары Чехия – Швеция (29 марта).