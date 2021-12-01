World Athletics увеличила квоту российских легкоатлетов для участия на ЧМ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустит до участия в международных соревнованиях в 2022 году 20 россиян, сообщает пресс-служба World Athletics.

"В соревнованиях 2022 года не более двадцати российских спортсменов получат право участвовать в нейтральном статусе", - говорится в сообщении.

В 2021 году до участия в крупных турнирах, включая Олимпиаду в Токио, были допущены 10 российских легкоатлетов в нейтральном статусе.

Россияне в нейтральном статусе выступят на командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане, ЧМ по легкой атлетике в помещении в Белграде (оба соревнования пройдут в марте 2022 года), ЧМ в США (июль 2022 года), чемпионате Европы в Мюнхене (август 2022 год), ЧМ по полумарафону в китайском Янцзоу (ноябрь 2022 года) и на ЧЕ по кроссу в Турине (декабрь 2022 года).

Всероссийская федерация легкой атлетики выберет 20 спортсменов, которые получат независимый статус, приоритет будет отдан зарегистрированным в международном пуле тестирования.

Квота на российских легкоатлетов может быть уменьшена на четверть в случае несоблюдения правил получения нейтрального статуса.

На других международных соревнованиях россияне смогут выступать без ограничений по количеству, однако при условии получения приглашения и наличии нейтрального статуса, выданного World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году. ВФЛА и World Athletics разработали дорожную карту, выполнение пунктов которой позволит восстановить статус ВФЛА. В ноябре 2021 года World Athletics продлил санкции, наложенные на российскую легкую атлетику.