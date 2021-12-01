WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Женская теннисная ассоциация (WTA) приостанавливает проведение соревнований под своей эгидой на территории Китая в связи с ситуацией вокруг теннисистки Пэн Шуай, заявляет глава WTA Стив Саймон.

"При полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, по-видимому, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла ее обвинения в сексуальном насилии", - приводятся Саймона на сайте WTA.

"Учитывая текущее положение дел, я также очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем соревнования в Китае в 2022 году", - сказал руководитель организации.

Саймон подчеркивает, что "теннисные сообщества Китая и Гонконга полны замечательных людей, с которыми мы работали много лет".

"Они должны гордиться своими достижениями, гостеприимством и успехами. Однако, если Китай не предпримет шаги, о которых мы просили, мы не сможем подвергнуть риску наших игроков и персонал, проводя соревнования в Китае. Лидеры Китая не оставили WTA выбора. Я по-прежнему надеюсь, что наши призывы будут услышаны и китайские власти предпримут шаги для законного решения этой проблемы", - заявил он.

Ранее Пэн Шуай в своем аккаунте в Weibo обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в принуждении ее к сексу на протяжении нескольких лет. Пост был быстро удален, имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей, пропала и сама спортсменка.

После этого инцидента с ней не могли связаться представители WTA и пригрозили отказаться от проведения турниров в Китае. Беспокойство по поводу судьбы китаянки выражали многие теннисисты и спортивные чиновники.

21 ноября сообщалось, что Пэн Шуай в качестве гостя посетила турнир в Пекине, соответствующее видео с мероприятия обнародовали китайские СМИ. Однако 30 ноября в Европейском союзе подвергли сомнения факт того, что спортсменка находится на свободе.

В рейтинге WTA Пэн Шуай занимает 306-е место в одиночном разряде и 192-е – в парном. Она являлась первой ракеткой мира в парной категории, а наивысшая позиция в одиночной – 14-е. На ее счету два выигранный турнира Большого шлема в парном разряде.