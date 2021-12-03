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Роналду забил 800-й гол в карьере

Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории футбола

Роналду забил 800-й гол в карьере
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду преодолел отметку в 800 голов в своей карьере в официальных матчах.

Он забил два мяча в ворота лондонского "Арсенала" в матче чемпионате Англии в ночь на пятницу по московскому времени. Его голы состоялись на 52-й и 70-й (с пенальти) минутах игры и стали для португальца 800-м и 801-м голами соответственно.

Результативность Роналду помогла МЮ одержать победу со счетом 3:2.

В нынешнем сезоне в активе 34-летнего Роналду теперь 14 голов за "Манчестер Юнайтед", куда он вернулся нынешним летом из туринского "Ювентуса".

Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча", награды, вручаемой лучшему футболисту мира по итогам года. В нынешнем году португалец в ходе голосования занял шестое место. Награду получил – в седьмой раз в карьере – аргентинец Лионель Месси.

Между тем, официальные статистические ресурсы, включая данные ФИФА называют лучшим бомбардиром в истории футбола австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, на счету которого 805 голов. Роналду – на втором месте.

футбол Криштиану Роналду

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