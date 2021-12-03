Академию фигурного катания Евгения Плющенко начали строить в Москве
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Строительство учебно-тренировочного комплекса для академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" стартовало в московском районе Тропарево-Никулино, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"Двухэтажное здание возводится на Востряковском шоссе. Площадь спортивного объекта составит 4,7 тысячи квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2022 году", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее сообщалось, что город предоставил для строительства ледового дворца участок площадью 0,56 га между Боровским и Востряковским шоссе. Здание спортивного объекта проектируется треугольной формы и переменной этажности 1-2 этажа.
Проектом предусмотрено сооружение двух ледовых площадок, тренажерных залов для спортсменов, хореографического зала и пр. Также будут открыты комнаты отдыха, массажные кабинеты, медицинский блок, раздевалки с душевыми и необходимые для работы комплекса административные и технические помещения.
Впоследствии также планируется открыть внутри небольшой спортивный музей и профильный магазин.
Основателем академии "Ангелы Плющенко" является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.