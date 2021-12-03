Российский биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Антон Бабиков стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в Шушене (Норвегия) в рамках этапа Кубка IBU.

Дистанцию он преодолел за 24 минуты 32,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе и третье место заняли представители Норвегии. Ставший вторым Филип Фьелд Андерсен уступил россиянину 0,9 секунды; Хаавард Гутубё Богетвейт – 9,8 секунды. Оба норвежца промахнулись по разу.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 8.Ильназ Мухамедзянов (3 промаха), 11.Евгений Гараничев (0), 41.Никита Поршнев (3).

Кубок IBU является вторым по статусу соревнованием по биатлону после Кубка мира.