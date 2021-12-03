Поиск

Российский биатлонист Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россиянин Антон Бабиков стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в Шушене (Норвегия) в рамках этапа Кубка IBU.

Дистанцию он преодолел за 24 минуты 32,8 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Второе и третье место заняли представители Норвегии. Ставший вторым Филип Фьелд Андерсен уступил россиянину 0,9 секунды; Хаавард Гутубё Богетвейт – 9,8 секунды. Оба норвежца промахнулись по разу.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 8.Ильназ Мухамедзянов (3 промаха), 11.Евгений Гараничев (0), 41.Никита Поршнев (3).

Кубок IBU является вторым по статусу соревнованием по биатлону после Кубка мира.

биатлон

Новости по теме

Новости

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Российских фристайлистов не пустили в Северную Америку на отборочные старты ОИ

Роналду забил 800-й гол в карьере

Роналду забил 800-й гол в карьере

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянин Латыпов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Гран-при ФИДЕ стартует 3 февраля и пройдет в Германии и Сербии

Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен

WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай

World Athletics увеличила квоту российских легкоатлетов для участия на ЧМ

France Football подумает о вручении "Золотого мяча" Левандовски за 2020 год

France Football подумает о вручении "Золотого мяча" Левандовски за 2020 год

ЦСКА вырвал победу над "Металлургом" в матче КХЛ

ЦСКА вырвал победу над "Металлургом" в матче КХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код