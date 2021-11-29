РФС и ЦСКА обсудят с МВД действия полиции на воскресном матче в Москве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Организаторы матча 16-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" в Москве не справились с обеспечением безопасности зрителей на матче, заявляет пресс-служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"На одну из трибун болельщиков домашней команды были пронесены десятки файеров, применение которых поставило под угрозу безопасность других зрителей. Организация обеспечения безопасности и факты использования пиротехники будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК", - отмечается в сообщении РФС.

Подчеркивается, что результаты проверки, которая сейчас проводится Российской премьер-лигой, будут рассмотрены на комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, в состав которого входят в том числе представители МВД. Представители ПФК ЦСКА также будут приглашены на заседание.

Накануне полицейские задержали группу футбольных болельщиков после матча ЦСКА -"Зенит", завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Петербурга.

ЦСКА выступил с заявлением, в котором осудил действия болельщиков команды, использовавших пиротехнические средства во время матча чемпионата России. Клуб обещал бесплатную юридическую консультацию для фанатов.

Пресс-центр МВД России сообщил в понедельник, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях в отношении задержанных.

В РПЛ, комментируя произошедшее, подчеркнули, что были допущены нарушения, однако меры, предпринятые полицией, "очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей".

Ранее многие болельщики сообщали, что несколько часов не могли покинуть трибуны ВЭБ-Арены, а затем были задержаны полицией. Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА убеждено, что произошедшее показало "несостоятельность навязываемой сверху системы Fan-ID".